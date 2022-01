https://it.sputniknews.com/20220115/caro-bollette-giorgetti-convoca-il-tavolo-sullenergia-14629883.html

Caro bollette, Giorgetti convoca il tavolo sull’energia

Mercoledì la riunione al Mise per discutere l’impatto dell’aumento dei costi sul sistema produttivo italiano e sui settori più colpiti. 15.01.2022, Sputnik Italia

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti passa dalle parole ai fatti e convoca la prima riunione del tavolo sull’energia.Mercoledì 19 gennaio alle ore 15 in videoconferenza al Mise si terrà l'incontro presieduto dal titolare del dicastero.Il ministero fa sapere che parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti di Confindustria, Confindustria ceramica, Confindustria energia, Aicep, Federbeton, Assocarta, Assovetro, Assomet, Federacciai, Assofond, Federchimica, Federalimentare, Interconnector energy italia, Federlegno Arredo, Anima, Anfia.Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, aveva preannunciato l'incontro in una conferenza stampa alla Camera dove si era soffermato sul tema dei costi dell'energia.Giorgetti da giorni chiede al governo un nuovo intervento di sostegno, puntando in particolare sul prelievo sugli extra profitti.Il duro colpo sulle impreseIl vice presidente di Confindustria, Maurizio Marchesi, ha lanciato l'allarme sull’impatto del caro bollette.Anche la Cgia di Mestre ha dato le sue previsioni negative soprattutto sulle piccole imprese italiane che pagano il 75,6% e il 133,5% in più per elettricità e gas rispetto alle grandi aziende. Una situazione che ha portato alcune realtà a lavorare di notte per risparmiare.

