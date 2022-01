https://it.sputniknews.com/20220115/bombe-a-foggia-e-san-severo-massiccia-di-polizia-controlli-e-perquisizioni-14623148.html

Bombe a Foggia e San Severo, massiccia operazione di polizia: controlli e perquisizioni

Dall'inizio dell'anno, le attività dei commercianti del foggiano sono bersaglio di attentati con bombe. Le forze di polizia hanno risposto con un'imponente... 15.01.2022, Sputnik Italia

Da questa notte è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria a Foggia e San Severo, una risposta immediata agli attentati che nei giorni scorsi hanno colpito i negozianti delle due città pugliesi.Nel maxi blitz è stato schierato un imponente contingente delle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia di Stato e i militari dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza stanno eseguendo, dalla scorsa notte, decine di perquisizioni e controlli a tappeto in più aree sensibili di Foggia e della provincia, alla ricerca di armi, droga ed eventuali catturandi.Cinturati interi blocchi di edifici, passati massivamente al setaccio. Sono stati coinvolti anche gli uffici e i reparti speciali di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, tra cui il Servizio Centrale Operativo, Ros, Scico, Gico Bari, Reparto prevenzione crimine, Carabinieri Cacciatori di Puglia, Baschi verdi, 11° Reggimento Carabinieri Puglia, cinofili ed elicotteristi.L' operazione congiunta di controllo del territorio è disposta in seguito ai nove attentati compiuti dall'inizio dell'anno contro i commercianti di Foggia e San Severo. Le forze di polizia, in una nota congiunta, sottolineano che l'obiettivo dell'imponente operazione, oltre a ribadire la presenza forte dello Stato sul territorio, è "quello di restituire la piena fiducia ai cittadini onesti e perbene di Foggia e provincia".

