Aviaria, grave focolaio in Burkina Faso: almeno 500.000 polli morti o abbattuti

Aviaria, grave focolaio in Burkina Faso: almeno 500.000 polli morti o abbattuti

Il patogeno individuato è quello dell'H5N1, uno dei più altamente contagiosi. 15.01.2022

Sono almeno 500.000 i capi di pollame morti o abbattuti in Burkina Faso, paese in cui nel mese di dicembre è stato identificato un grave focolaio di influenza aviaria.A renderlo noto è stato il ministro delle risorse animali ed ittiche, Moussa Kaboré.Kaboré ha precisato che il pollame era stato contagiato dal "ceppo H5N1 altamente patogeno dell'influenza aviaria".Al 7 gennaio, ha spiegato, c'erano "circa 500.000 polli morti e più di 1,3 milioni di uova perse".In totale, sono state identificate 42 fattorie, sparse in sette regioni tra il centro e il centro ovest del Paese.Nel 2006, il Burkina Faso fu colpito da varie ondate di epizoozie dell'influenza aviaria, portate da uccelli migratori o dalla contaminazione di altri animali dei paesi vicini.L'avicoltura e l'allevamento di bestiame sono le maggiori fonti di reddito del Paese, al terzo posto dopo l'oro e il cotone.

