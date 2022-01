https://it.sputniknews.com/20220115/anthony-blinken-stati-uniti-e-nato-pronti-a-continuare-il-dialogo-con-la-russia-14624333.html

Antony Blinken: Stati Uniti e NATO pronti a continuare il dialogo con la Russia

Finora la Russia e l'Alleanza Atlantica non hanno trovato un accordo sulla proposta delle garanzie di sicurezza presentate da Mosca nel mese di dicembre. 15.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-15T11:46+0100

2022-01-15T11:46+0100

2022-01-15T11:59+0100

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, hanno tenuto un colloquio al termine della riunione del Consiglio NATO-Russia, sottolineando che gli Stati Uniti e l'alleanza sono pronti a continuare il dialogo con Mosca.Lo si apprende da una nota del Dipartimento di Stato americano:La Russia e l'Alleanza Atlantica hanno tenuto negoziati il ​​12 gennaio a Bruxelles, per discutere le proposte di sicurezza avanzate da Mosca a metà dicembre.La bozza di accordo prevede che le parti non dispiegheranno truppe, aerei e navi da guerra, così come missili, a breve distanza. È inoltre previsto che la NATO rinunci alla sua espansione a est e non stabilisca basi vicino al confine russo.Le parti, tuttavia, non hanno raggiunto un accordo e il blocco occidentale ha dichiarato che non fermerà la propria espansione.

