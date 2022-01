https://it.sputniknews.com/20220114/vertice-del-centrodestra-per-il-quirinale-berlusconi-alla-caccia-di-una-sessantina-di-voti-14610269.html

Vertice del centrodestra per il Quirinale, Berlusconi alla caccia di una sessantina di voti

Vertice del centrodestra per il Quirinale, Berlusconi alla caccia di una sessantina di voti

La coalizione si compatta, ma cerca conferme sui numeri per non restare esclusa dai giochi. Sgarbi raccoglie consensi e Forza Italia sponsorizza il Cavaliere. 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T12:36+0100

2022-01-14T12:36+0100

2022-01-14T12:36+0100

matteo salvini

silvio berlusconi

giorgia meloni

quirinale

vittorio sgarbi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/793/24/7932401_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2de52929b0f23762bcfeb3e1b7d04148.jpg

Si vedranno oggi alle 14 a Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi, i leader del centrodestra. Inevitabilmente, sul piatto ci sarà la questione Quirinale e la richiesta, da parte degli alleati, di conoscere i numeri che danno la certezza al Cavaliere di poter salire al Colle.Se Matteo Salvini ha spazzato via le incertezza di un suo sostegno, ribadendo: “Silvio, il nostro sostegno è convinto e compatto”.Secondo le indiscrezioni che circolano, però, oggi la Meloni chiederà a Berlusconi i nomi dei presunti voti aggiuntivi che dice di avere, “perché stavolta non possiamo rischiare di perdere la presidenza della Repubblica. Ci riderebbero dietro”.Su questi numeri, però, non c’è certezza e anche il consigliere storico di Berlusconi, Gianni Letta, sembra averlo fatto capire all’ex premier, che continua a tirare dritto. Ieri, Letta ha invitato “i grandi elettori, parlamentari e non”, a “ispirarsi alla lezione” di David Sassoli e a “guardare agli interessi del Paese e non alle differenze di parte”.Sgarbi a caccia di voti: ne mancano una sessantinaIntanto, prosegue l’operazione di raccolta di consensi sull’ipotetica candidatura di Berlusconi.A portarla avanti è Vittorio Sgarbi, che dal suo telefonino ha contattato quasi tutto l’arco parlamentare, facendo poi parlare con i diretti interessati lo stesso Cavaliere.Tra questi, Bianca Laura Granato, deputata no-vax del gruppo misto, a cui Berlusconi si è presentato come “il signor Bunga Bunga”. O ad altri, con cui ha usato barzellette, intervallate da impegni altissimi, anche in chiave europea, oltre che elettorale.Secondo Sgarbi, ci potrebbero essere “una dozzina di franchi tiratori, dunque ci servono dai 62 voti in su. Credo che possano venire fuori da una trentina di 5Stelle scontenti e dal centinaio di ex in cerca di collocazione”. Anche se ieri il leader del Movimento, Giuseppe Conte, ha detto che la candidatura di Berlusconi è "irricevibile".Ma anche secondo il critico d’arte la strada non è sicura ed è in salita: “La vedo difficile”.L’operazione propagandaE per caldeggiare la figura di Berlusconi al Quirinale, si sono mosse anche vere e proprie mosse pubblicitare.Dall’essere “l’eroe della libertà sceso in campo con grande sprezzo del pericolo nel 1994 per evitare un regime autoritario e illiberale” a colui che “ha posto fine alla guerra fredda”, con l’incontro a Pratica di Mare tra Bush e Putin.Una pagina spot, che si aggiunge alle altre tessere messe in campo da Berlusconi: l’opuscolo autocelebrativo inviato a tutti i parlamentari il giorno del suo compleanno, il 29 settembre, e la ripresa di contatti internazionali.O ancora la presenza sui social, sempre più forte, con video di Natale e gli auguri per il compleanno della compagna Marta Fascina.E poi le sponsorizzazioni internazionali, come quella del Ppe e l'incontro con Manfred Weber.

https://it.sputniknews.com/20220113/quirinale-conte-per-il-m5s-la-candidatura-di-berlusconi-e-irricevibile-14606634.html

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, silvio berlusconi, giorgia meloni, quirinale, vittorio sgarbi