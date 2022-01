https://it.sputniknews.com/20220114/torna-lecobonus-per-le-due-ruote-sconti-del-30-40-per-moto-e-scooter-green-14620238.html

Torna l’ecobonus per le due ruote: sconti del 30-40% per moto e scooter green

Si possono acquistare anche mezzi a tre ruote e minicar. Stanziati 150 milioni fino al 2026. L’incentivo viene applicato direttamente all’acquisto dal... 14.01.2022, Sputnik Italia

È di nuovo attiva la piattaforma del ministero dello Sviluppo economico per l’ecobonus per prenotare gli incentivi per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi.Il bonus è destinato all’acquisto di mezzi nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, cioè nello specifico i ciclomotori, i motocicli (compresi i tricicli e i sidecar) e i quadricicli (sia quelli leggeri sia quelli “ordinari”) - senza limiti di potenza, quindi anche le minicar.Come funziona il bonusL’incentivo viene calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione, fino a 4.000 euro.La concessionaria a sua volta si registra alla piattaforma messa a disposizione dal Mise e prenota il bonus che gli viene erogato come rimborso dalla Casa costruttrice.Quest’ultima poi recupera l’importo erogato per l’Ecobonus sotto forma di credito d’imposta.Come funziona la rottamazionePer quanto riguarda il contributo maggiorato, cioè al 40%, si ottiene se all’atto dell’acquisto si consegna anche un mezzo da rottamare.In caso di locazione finanziaria, deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del nuovo.Nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, e deve inoltre essere indicata la misura dello “sconto” praticato in ragione del contributo.

