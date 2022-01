https://it.sputniknews.com/20220114/stoltenberg-nato-accettera-ucraina-e-georgia-ma-non-e-ancora-stato-deciso-quando-14612959.html

Stoltenberg: NATO accetterà Ucraina e Georgia, ma non è ancora stato deciso quando

La NATO non accetterà le richieste russe di rinunciare all'espansione della nato ad Est, ha riferito Jens Stoltenberg. 14.01.2022, Sputnik Italia

mondo

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che l'Alleanza Atlantica ha già preso la decisione di ammettere nel blocco l'Ucraina e la Georgia.In un'intervista a La Repubblica, Stoltenberg ha affermato che la decisione è già stata presa nel 2008, durante un vertice degli Stati Nato.Il capo della NATO ha osservato, tuttavia, che non è stato detto nulla su quando uno degli stati sarà accettato nei ranghi dell'alleanza.Né l'Ucraina, né la Georgia sono state finora accettate nel blocco e non è stata data alcuna tempistica affinché ciò avvenga.Mosca ha chiesto all'alleanza di rinunciare alla propria espansione verso Est e impedire il dispiegamento di armi offensive vicino ai confini della Russia.Il Cremlino vede l'allargamento della NATO verso i confini del Paese come una minaccia alla sicurezza nazionale.

