https://it.sputniknews.com/20220114/sopravvivere-a-mercurio-retrogrado-senza-cadere-nel-panico-14612328.html

Sopravvivere a Mercurio Retrogrado senza cadere nel panico

Sopravvivere a Mercurio Retrogrado senza cadere nel panico

La giornata è iniziata male? La macchina è in panne, la connessione internet non funziona, non si riesce comunicare con un collega? Niente panico, se oggi ci... 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T13:15+0100

2022-01-14T13:15+0100

2022-01-14T13:15+0100

astrologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/267/50/2675083_0:255:2387:1598_1920x0_80_0_0_629dda66764b08523a70a425589310e8.jpg

Il 14 gennaio è iniziato il primo moto retrogrado di Mercurio del 2022, che ci accompagnerà fino al 4 febbraio. Il rallentamento nello zodiaco del pianeta della comunicazione e della razionalità dà inizio ad una fase di caos, caratterizzata da imprevisti, contrattempi, fraintendimenti, litigi, lentezza e immobilità.Con Mercurio Retrogrado può capitare di inviare una mail alla persona sbagliata, cancellare inavvertitamente file di lavoro, arrivare in ritardo o addirittura dimenticare gli appuntamenti, litigare con i colleghi o con il partner.Cosa evitare?Per sopravvivere in questo periodo è meglio evitare o rimandare:Come approfittare di Mercurio Retrogrado?È anche un periodo di lentezza, di cui si può approfittare per riflettere e concentrarsi su se stessi. Ecco alcuni modi per approfittare del rallentamento di Mercurio:L'importante è non agire in maniera frettolosa e ritagliarsi spazi di solitudine.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astrologia