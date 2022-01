https://it.sputniknews.com/20220114/sfruttamento-dei-dati-personali-trema-facebook-chiesto-risarcimento-di-23-miliardi-di-sterline-14620050.html

Sfruttamento dei dati personali, trema Facebook: chiesto risarcimento di 2,3 miliardi di sterline

Sfruttamento dei dati personali, trema Facebook: chiesto risarcimento di 2,3 miliardi di sterline

Utenti britannici hanno intentato un'azione legale collettiva nei confronti di Facebook (che ha cambiato il nome a Meta) dichiarando che la società in... 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T21:48+0100

2022-01-14T21:48+0100

2022-01-14T21:48+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/14619711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce85c2009185bf939ac1dbf122e48955.jpg

"L'esperta di diritto della concorrenza, la dottoressa Liza Lovdahl Gormsen, ha avviato l'azione collettiva contro la società madre di Facebook, Meta, presso la Corte d'appello per i casi di concorrenza, accusando il gigante tecnologico di aver abusato del suo dominio sul mercato e ha chiesto un risarcimento dei danni di almeno 2,3 miliardi di sterline", riporta Sky News.Il testo della causa afferma che il sito del social network ha utilizzato il suo dominio sul mercato per costringere gli utenti ad accettare termini e condizioni che gli consentivano di generare miliardi di entrate di dati mentre gli utenti non ricevevano alcun beneficio monetario. Il documento afferma inoltre che Facebook ha raccolto dati sia all'interno che all'esterno della propria piattaforma, utilizzando meccanismi come Facebook Pixel, uno strumento pubblicitario che può essere utilizzato da siti web di terze parti per monitorare come gli utenti agiscono sul proprio sito. La causa lo definisce come un "affare ingiusto".Si tratta della prima causa del genere contro Meta nel Regno Unito. La causa rivendica un risarcimento finanziario agli utenti britannici di Facebook nel periodo tra il 1° ottobre 2015 e il 31 dicembre 2019, sarebbero circa 44 milioni di persone in totale.Un portavoce di Meta, a sua volta, ha affermato che le persone hanno accesso al servizio gratuitamente.

https://it.sputniknews.com/20220107/domani-inizia-la-nuova-regola-facebookmeta-le-tue-foto-possono-essere-usate-occhio-alla-bufala-14507425.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo