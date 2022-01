https://it.sputniknews.com/20220114/sardegna-sindaco-di-burcei-annuncia-un-mini-lockdown-di-10-giorni-14616480.html

Sardegna, sindaco di Burcei annuncia un mini-lockdown di 10 giorni

Sardegna, sindaco di Burcei annuncia un mini-lockdown di 10 giorni

Il comune di Burcei, situato nella città metropolitana di Burcei, ha disposto un mini-lockdown della durata di 10 giorni, dovuto all'attuale situazione... 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T15:28+0100

2022-01-14T15:28+0100

2022-01-14T15:31+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/14616953_0:37:3017:1734_1920x0_80_0_0_2eb15ce8bff6939a0853e68adc40d54c.jpg

A riferirlo, con un post sui social network, è stato il primo cittadino Simone Monni:Il comune prevede "la limitazione degli spostamenti delle persone, salvo le deroghe previste e la sospensione di alcune attività non essenziali, per evitare l'ulteriore diffusione del contagio nel territorio comunale".Nelle prossime ore sarà quindi pubblicata "l'ordinanza sindacale con tutti gli aggiornamenti utili a chiarire quali spostamenti risultano vietati e quali deroghe sono previste, oltre alle indicazioni delle attività sospese e di quelle consentite".Le forze dell'ordine, precisa il sindaco, avranno inoltre il compito di "garantire il rispetto delle restrizioni indicate nell'ordinanza".Al momento, la Sardegna è una delle sei Regioni ad essere ancora considerata zona bianca, insieme a Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Umbria.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia