Quirinale, il centro destra candida ufficialmente Berlusconi

I leader del centrodestra chiedono al Cavaliere di sciogliere le riserve e annunciano che lavoreranno per trovare ampie convergenze in Parlamento. 14.01.2022, Sputnik Italia

Il centrodestra ufficializza la candidatura di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. La decisione arriva al termine del vertice di Villa Grande dai capi dei partiti della coalizione che chiedono all'ex premier di sciogliere le riserve sul Colle."Il centrodestra - si legge in una nota congiunta - che rappresenta la maggioranza relativa nell'assemblea chiamata a eleggere il nuovo capo dello Stato, ha il diritto e il dovere di proporre la candidatura al massimo vertice delle istituzioni. I leader della coalizione hanno convenuto che Silvio Berlusconi sia la figura adatta a ricoprire in questo frangente difficile l'alta carica con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono. Gli chiedono pertanto di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta". "Le forze politiche del centrodestra - prosegue - lavoreranno per trovare le più ampie convergenze in Parlamento e chiedono altresì ai presidenti di Camera e Senato di assumere tutte le iniziative atte a garantire per tutti i 1009 grandi elettori l'esercizio del diritto costituzionale al voto". Così nella nota congiunta delle forze di centrodestra, riferendosi alla richiesta di una candidatura da parte di Silvio Berlusconi per il Quirinale, al termine del vertice che si è svolto a RomaNotizia in aggiornamento

