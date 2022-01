https://it.sputniknews.com/20220114/pentagono-gli-usa-vorrebbero-sedersi-al-tavolo-con-la-corea-del-nord-kim-pero-fa-spallucce-14620542.html

Pentagono: gli USA vorrebbero sedersi al tavolo con la Corea del Nord. Kim però fa spallucce

Pentagono: gli USA vorrebbero sedersi al tavolo con la Corea del Nord. Kim però fa spallucce

Gli Stati Uniti hanno la volontà di sedersi al tavolo negoziale con la Repubblica Popolare Democratica di Corea per discutere delle questioni problematiche... 14.01.2022, Sputnik Italia

Il portavoce del dicastero della difesa degli USA ha sottolineato che Washington è pronta a impiegare nei confronti della Corea del Nord "qualsiasi strumento", ma l'interazione diplomatica rimane la priorità per l'amministrazione statunitense.Stamane la Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato verso le acque del Mar del Giappone, ha riferito l'agenzia Yonhap. E' stato il terzo test missilistico effettuato da Pyongyang in pochi giorni, dall'inizio del 2022.

