No vax va al bar per un caffè con Green pass di un altro, ma viene scoperto e denunciato

La vicenda è avvenuta ad Anzola Emilia, nel bolognese. L'uomo ha ricevuto una sanzione di 400 euro dai carabinieri. 14.01.2022, Sputnik Italia

Senza vaccino, non vuole rinunciare alle sue abitudini e va al bar per un caffè. Ad un controllo nel locale, mostra il Green pass di un'altra persona, ma viene scoperto dai carabinieri. E' successo ad Anzola Emilia, nel bolognese, dove un 34enne di origini straniere è stato denunciato per sostituzione di persona, oltre a ricevere una sanzione di 400 euro. Per entrare nel bar l'uomo era ricorso ad un'escamotage, quella di fotografare di nascosto il Qr code del certificato verde di un'altra persona, che non sapeva niente. Il trucco ha funzionato con il barista, ma non ha retto con i militari, che oltre al Green pass hanno chiesto di esibire i documenti. Quella del 34enne è stata l'unica irregolarità riscontrata dai Carabinieri di Anzola e su un totale di 50 controlli all'interno di otto esercizi pubblici del territorio.

