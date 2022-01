https://it.sputniknews.com/20220114/mascherine-rosa-ai-poliziotti-sindacato-insorge-indecorose-pregiudicano-listituzione-14609904.html

Mascherine rosa ai poliziotti, sindacato insorge: "Indecorose, pregiudicano l'istituzione"

Il Sap chiede un intervento, affinché i poliziotti prestino servizio con mascherine di colori "coerenti con l'uniforme della Polizia di Stato". 14.01.2022, Sputnik Italia

Il Sap (Sindacato autonomo di Polizia) ha scritto al Capo della Polizia Lamberto Giannini per avere dei chiarimenti sulla dotazione di mascherine FFP2 rosa, ritenute "indecorose", perché il colore "risulta eccentrico" rispetto al blu dell'uniforme" e rischia di pregiudicare "l'immagine dell'Istituzione".I dispositivi sono già stati consegnati in diverse Questure, tra cui Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Venezia. Il sindacato esprime la propria perplessità dinnanzi alla scelta dell'Amministrazione di approvare questo acquisto e sottolinea che a due anni dall'inizio della pandemia "risulta difficile immaginare difficoltà nell'approvvigionamento di dispositivi di protezione". Ricorda poi che nel 2019 "l'allora capo della polizia aveva ammonito gli appartenenti della polizia di Stato di evitare l’utilizzo di capi non conformi in grado di pregiudicare il decoro dell’Istituzione".Pertanto, chiede al Capo della Polizia un "immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato, evitando la fornitura di "dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni soprattutto se acquistati e forniti dall’Amministrazione".

