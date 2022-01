https://it.sputniknews.com/20220114/loms-raccomanda-due-nuovi-farmaci-per-il-trattamento-del-covid-19-14615586.html

L'OMS raccomanda due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19

L'OMS raccomanda due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19

14.01.2022

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato l'uso del Baricitinib e del Sotrovimab per il trattamento dei pazienti con diagnosi di COVID-19.

Baricitinib, che è anche usato per trattare l'artrite reumatoide, è raccomandato per l'uso, in combinazione con corticosteroidi, per il trattamento di pazienti con COVID-19 grave, secondo una dichiarazione dell'OMS.Sotrovimab, un farmaco a base di anticorpi monoclonali, può essere utilizzato per casi da lievi a moderati, in pazienti ad alto rischio di ricovero.Stiamo parlando di persone anziane, persone con diabete, ipertensione e obesità, non vaccinate.Ai produttori di questi medicinali è stato chiesto di completare il processo di prequalificazione dell'OMS, che valuta la qualità, l'efficacia e la sicurezza dei prodotti sanitari, per aumentare l'accesso nei paesi a basso reddito.

