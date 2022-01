https://it.sputniknews.com/20220114/lavrov-non-accetteremo-la-presenza-della-nato-ai-confini-della-russia-14613929.html

Lavrov: "Non accetteremo la presenza della NATO ai confini della Russia"

Il ministro degli Esteri russo ha indicato l'eventuale comparsa di basi militari NATO nel Mare di Azov come una seconda linea rossa. 14.01.2022, Sputnik Italia

mondo

Mosca non accetterà la presenza dell'Alleanza Atlantica ai confini della Russia, ha affermato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, commentando la possibilità che l'Ucraina aderisca alla NATO.Il capo della diplomazia russa ha osservato che Mosca non sarebbe soddisfatta da uno scenario in cui l'Ucraina dovesse rimanere fuori dal blocco militare, ma si mettesse d'accordo con i paesi occidentali sulla costruzione di strutture militari e sulla creazione di basi sul Mar d'Azov.In precedenza, Lavrov aveva dichiarato che la Federazione Russa si stava preparando per qualsiasi sviluppo degli eventi, in attesa di una risposta dagli Stati Uniti e dalla NATO sulle garanzie di sicurezza.A metà dicembre, la Russia ha pubblicato due bozze di proposte sulle garanzie di sicurezza tra Russia, Stati Uniti e NATO. Gli accordi proposti invitano entrambi i paesi a non dispiegare forze e missili in aree in cui potrebbero essere percepiti come una minaccia alla reciproca sicurezza nazionale, a limitare il dispiegamento di missili intermedi e a corto raggio e fermare l'espansione verso est della NATO.

