https://it.sputniknews.com/20220114/la-peste-suina-minaccia-2-miliardi-di-esportazioni-il-governo-italiano-corre-ai-ripari-14608239.html

La peste suina minaccia 2 miliardi di esportazioni, il governo italiano corre ai ripari

La peste suina minaccia 2 miliardi di esportazioni, il governo italiano corre ai ripari

I ministri Patuanelli e Speranza hanno firmato un'ordinanza per frenare i contagi in Liguria e Piemonte. Vietata la caccia e nei 114 comuni della "zona... 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T11:49+0100

2022-01-14T11:49+0100

2022-01-14T11:49+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/827/07/8270780_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf3c6d34155edb84679d71e1180330e7.jpg

Il governo è intervenuto per frenare i contagi di peste suina africana (Psa), dopo i primi stop alle esportazioni di carni e salumi italiani. Svizzera, Kuwait, Cina, Giappone e Taiwan hanno attivato misure precauzionali alla frontiera, alla conferma dei primi casi, in aumento di giorno in giorno.Dai ministeri della Salute e delle Politiche Agricole arriva l'ordinanza, firmata da Patuanelli e Speranza, per mettere in atto ogni misura utile al contrasto del contagio, a tutela della fauna e degli allevamenti nei territori colpiti dall'epidemia.L'ordinanza produce effetti dal momento dell'adozione per un periodo di sei mesi. Prevede l'estensione della zona infetta a 114 comuni, in cui è stata vietata qualsiasi tipologia di attività venatoria. Inizialmente, il divieto è stato disposto a 78 comuni in Piemonte. Con l'ordinanza, l'area si è estesa a 36 comuni della Liguria.Fa eccezione la caccia selettiva al cinghiale, come strumento per ridurre la popolazione in eccesso e rafforzare la rete di monitoraggio del virus.Il divieto riguarda anche diverse attività che comportano spostamenti di animali e persone, attraverso cui si potrebbe diffondere il virus, come la pesca, la raccolta di funghi e tartufi, attività sportive come trekking e mountain bike e ogni interazione diretta e indiretta con i cinghiali.In base alle stime della Cia-Agricoltori italiani, la Psa minaccia quasi 2 miliardi di esportazioni di carni e salumi Made in Italy, che rischiano lo stop sui mercati internazionali.Una allarme analogo è stato lanciato pochi giorni fa da Confagricoltura, che ha fatto presente i timori degli allevatori per la sicurezza degli allevamenti, i fenomeni speculativi e le turbative di mercato, che "danneggiano pesantemente le imprese del settore".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia