Kanye West indagato per aver preso a pugni un fan in cerca di autografi a Los Angeles

Il rapper statunitense Kanye West è sospettato di aver preso a pugni un fan che gli aveva chiesto un autografo, secondo quanto riportato dai media. 14.01.2022, Sputnik Italia

L'incidente è avvenuto nelle prime ore di ieri, giovedì 13 gennaio, fuori dal club Soho Warehouse di Los Angeles, secondo quanto riportato dal notiziario TMZ.Secondo quanto riferito, West avrebbe sferrato due pugni colpendo il fan una volta alla testa, una seconda volta al collo. Testimoni oculari affermano che lo sventurato avrebbe poi battuto duramente la testa in terra cadendo al suolo.Il conflitto sarebbe scoppiato quando il rapper avrebbe chiesto al gruppo di fan di non scattare foto, accusandoli di non capire le difficoltà che stava affrontando. Uno dei cercatori di autografi avrebbe detto che tutti avevano dei problemi familiari e in seguito sarebbe stato attaccato dal rapper.La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente.

