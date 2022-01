https://it.sputniknews.com/20220114/invecchiamento-precoce-e-cancro-tutti-i-rischi-ad-usare-il-cellulare-di-notte-14617572.html

Lo smartphone prima di addormentarsi fa male: invecchiamento precoce e cancro

Lo smartphone prima di addormentarsi fa male: invecchiamento precoce e cancro

Stare al cellulare prima di mettersi a dormire comporta rischi per la salute, tra cui il torcicollo o addirittura il cancro. 14.01.2022

Il cardiologo del servizio russo di telemedicina "Medico Vicino" Yuliya Fokina spiega che questa abitudine ha un nome specifico, ovvero "procrastinazione a scapito del sonno".L'abitudine di usare il cellulare prima di dormire ha una serie di conseguenze dannose per l'organismo, ha sottolineato il medico.Ad esempio, scorrendo le bacheche dei social, un utente potrebbe sviluppare tenosinovite, l'infiammazione dei tendini responsabili per la mobilità del pollice.Inoltre, utilizzare lo smartphone prima di dormire porta a una lordosi cervicale. Quando rimani a letto con il telefonino per molto tempo, le vertebre iniziano a sporgere in avanti e si verifica una deformazione inversa della flessura.La luce blu dello schermo dello smartphone può rendere difficile l'addormentarsi, perché interferisce nella produzione dell'ormone melatonina. Abbassare la luminosità dello schermo non migliorerà la situazione. La melatonina viene prodotta nell'oscurità e anche una luce debole rallenta questo processo."Un'ora prima di coricarsi, è meglio lasciare da parte il telefono e usarlo la sera in modalità notte, che rimuove il bagliore blu dello schermo", ha spiegato la Fokina.La luce dello schermo non porta solo all'interruzione della produzione di ormoni, ma anche all'invecchiamento della pelle. Rughe e nei possono formarsi su alcune parti del viso.La persona sdraiata che usa il cellulare vicino al viso rischia di danneggiare la vista."È stato provato che l'uso di dispositivi elettronici non compromette la vista in generale, ma ciò porta all'affaticamento degli occhi, manifestato da sintomi come secchezza oculare, lacrimazione, visione offuscata, ipersensibilità alla luce e mal di testa", ha concluso la Fokina.

