Garavaglia: “Per far ripartire il turismo serve meno ansia e più serenità. Il Cts rifletta”

Il ministro annuncia che il decreto con i nuovi ristori per il settore sarà in Cdm già giovedì e punta a stanziare 1,5 miliardi per sostenere le strutture e i... 14.01.2022, Sputnik Italia

Oltre ai ristori, che arriveranno in Cdm già giovedì, “serve un miglioramento del clima, una riduzione dell’ansia: abbiamo bisogno di serenità”. Lo dice a Repubblica il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che lancia un appello perché il Cts “ascolti le Regioni, che stanno in prima linea, sono le antenne del territorio”, andando “verso una riduzione della burocrazia inutile” e per “un approccio più sereno”, che “non vuol dire nascondere i dati, ma dare i dati giusti, in maniera corretta”.I nuovi sostegni per far ripartire il settoreGaravaglia annuncia anche che il decreto sui sostegni al settore turistico “arriverà giovedì prossimo. Servirebbe un miliardo e mezzo solo per il turismo, in aggiunta ai 700 milioni per la proroga della Cig Covid che sono già stati stanziati dalla legge di Bilancio”.“Un pacchetto che copra tutte le esigenze delle categorie” e anche, in prospettiva, “la decontribuzione per chi rientra dalla cassa integrazione, per favorire la riapertura graduale ma veloce di più strutture possibili, e una sezione dedicata nel Fondo Nuove Competenze per il Turismo”.Secondo il ministro, infatti, bisogna pensare al futuro e alla richiesta di personale e di figure specializzate.E poi si punta a “riaprire i corridoi. Rispetto a quelli già aperti, abbiamo un dato interessante: sugli oltre 36mila cittadini che li hanno utilizzati, che sono andati all’estero, ci sono stati solo 204 positivi”.Per Garavaglia, il dato “è la dimostrazione che questa modalità funziona: ci auguriamo quindi che il Cts apra nuovi corridoi per consentire ai tour operator e alle agenzie di viaggi di poter lavorare, almeno in parte”.

