Firenze, tassista aggredisce turista canadese: una lite sul prezzo della corsa la causa

L'increscioso episodio di violenza è stato ripreso in un video, successivamente pubblicato sui social network. 14.01.2022, Sputnik Italia

Il diverbio sarebbe scoppiato durante una discussione relativa al prezzo di una corsa in taxi in via Tornabuoni, in pieno centro a Firenze.Vittima una turista canadese, che, come testimoniato da un video diffuso sui social, sarebbe stata colpita dal conducente prima con un calcio e poi con uno schiaffo.Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di San Giovanni, che ora stanno indagando sul caso.Immediatamente aperto un procedimento disciplinare da parte di 4242 Socota, la cooperativa di taxi alla quale era associato il tassista protagonista dell'aggressione.Condanna netta anche da parte del sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che ha commentato l'episodio con un post sul suo profilo twitter:La vittima, stando a quanto si apprende, ha deciso per ora di non sporgere denuncia in relazione all'accaduto.

