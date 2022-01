Rinnovabili, Eni fa la spesa in Grecia: acquistata Solar Konzept Greece

https://it.sputniknews.com/20220114/eni-entra-nel-settore-delle-rinnovabili-in-grecia-acquista-solar-konzept-greece-14619741.html

Prosegue la strategia della società del Cane a sei zampe per il mercato delle energie pulite, parallelamente ai progetti di esplorazione e sfruttamento di... 14.01.2022, Sputnik Italia

Eni ha ampliato il suo portfolio di acquisizioni, entrando nel mercato greco delle energie rinnovabili attraverso l’acquisizione della società greca Solar Konzept Greece.L’operazione è stata realizzata attraverso la controllata Eni gas e luce che presto si chiamerà Plenitude.Eni sta quindi portando avanti la sua strategia di posizionamento nel mercato delle rinnovabili e ha messo un piede in Grecia dove prevede un ulteriore sviluppo delle attività.Attualmente la società guidata da Claudio Descalzi ha sviluppato impianti per 1,2 gigawatt.Sono già in fase di sviluppo progetti per 10 Gw.Petrolio e gas restano il core businessLo sviluppo delle rinnovabili prosegue parallelamente all’operatività tradizionale di Eni.Le licenze si trovano nel Mediterraneo orientale, nel golfo di Suez e nel deserto occidentale con una superficie totale di circa 8.410 chilometri quadrati.Secondo il comunicato dell'Eni, l'operazione è "in linea con la strategia di continuare a esplorare e produrre gas per sostenere il mercato interno egiziano e contribuire all'esportazione di Gnl, grazie al recente riavvio dell'impianto di gnl di Damietta".

