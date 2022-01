Covid, Sileri d'accordo con Bassetti sul bollettino e avanza: "Valutare il passaggio ad endemia"

https://it.sputniknews.com/20220114/covid-sileri-valutare-passaggio-da-pandemia-a-endemia-14613800.html

Il piano di Spagna e Inghilterra per declassare il Covid da pandemia a endemia "è un’opzione che non potrà non essere valutata. Forse ce lo consentirà questa variante Omicron, che è verosimilmente meno aggressiva della Delta, ma in una popolazione vaccinata". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus.I dubbi di Ema sul richiamo ogni 4 mesi"La scienza ci indicherà cosa fare. È chiaro che se fai un richiamo quando hai ancora l’immunità del richiamo precedente, il nuovo richiamo non serve", ha detto Sieri, ricordando che la dose di richiamo è servita perché dopo 5-6 mesi l'immunità va scemando, ma bisognerà anche valutare la circolazione del virus e il tipo di variante predominante.La polemica sul bollettinoIl sottosegretario ha commentato la proposta di Bassetti di eliminare il bollettino quotidiano, che ha sollevato un acceso dibattito fra i virologi dopo la replica fuori dalle righe di Crisanti."Dire quanti sono i ricoveri e specificare se sono Omicron o Delta, se sono vaccinati o non vaccinati, se hanno altre patologie o no, aiuta la popolazione a capire meglio la situazione e a capire che il vaccino serve ed è efficace", ha specificato Sileri, secondo cui riferire in maniera generica i dati senza spiegarli potrebbe offrire il fianco a chi fa informazione no-vax sui social, creando "scompiglio in quei milioni di italiani che ancora non si sono avvicinati alla vaccinazione per vari motivi".

