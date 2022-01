https://it.sputniknews.com/20220114/covid-liss-risponde-alle-regioni-includere-tutti-i-positivi-nella-sorveglianza-14607040.html

Covid, l'Iss risponde alle Regioni: "Includere tutti i positivi nella sorveglianza"

L'Iss è pronto a dire no alla proposta delle Regioni di non considerare gli asintomatici e le persone non affette da altre patologie nel computo dei positivi. 14.01.2022, Sputnik Italia

E' importante che la sorveglianza contenga "tutti i positivi e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di Covid-19". Lo rende noto l'Iss in un comunicato, rispondendo così all'ipotesi delle Regioni di considerare soltanto i sintomatici nei calcoli relativi ai numeri dei nuovi positivi.Non calcolare coloro che non presentano sintomi significativi di infezione "limiterebbe la capacità di identificare le variabili emergenti" e "non renderebbe possibile monitorare l'andamento della circolazione del virus".Tre Regioni verso l'arancioneE intanto, con la riunione della cabina di regia previsa oggi, potrebbero essere altre tre le Regioni a passare dal giallo all'arancione a partire dal prossimo lunedì.Si tratta di Calabria, che ha il tasso di occupazione delle terapie intensive al 20% e i reparti ordinari al 38%, il Piemonte, rispettivamente 23% e 33%, e la Sicilia, che ha le rianimazioni al 20% e i reparti Covid al 33%.Nelle prossime settimane, qualora non ci dovesse essere una netta inversione del trend, potrebbero essere altre 10 le Regioni che cambieranno colore: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, provincia di Trento, Toscana e Veneto, che hanno sforato la soglia del 20% nelle terapie intensive, e Liguria, Umbria, Lombardia, e Valle d'Aosta, tutte oltre il 30% dell'occupazione nei reparti Covid.

