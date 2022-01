https://it.sputniknews.com/20220114/covid-italia-rt-sale-a-156-e-incidenza-a-1988-su-100000-abitanti-14611568.html

Covid Italia, Rt sale a 1,56 e incidenza a 1.988 su 100.000 abitanti

Covid Italia, Rt sale a 1,56 e incidenza a 1.988 su 100.000 abitanti

Valori in aumento anche per i dati relativi all'occupazione dei reparti di terapia intensiva e di area medica a livello nazionale. 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T10:38+0100

2022-01-14T10:38+0100

2022-01-14T10:39+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/10135435_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_3db6a9253116435c9e92759235b3be1c.jpg

Sono giunti i dati sul monitoraggio della Cabina di regia, come ogni venerdì, e l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha reso disponibili i dati relativi al valore dell'Rt, che sale a 1,58, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente (1,43) e ben al di sopra della soglia epidemica.L'Iss notifica inoltre la crescita del valore dell'incidenza, che arriva a 1.988 su 100.000 abitanti, contro gli 1.669 ogni 100.000 abitanti del precedente rilevamento.Sale anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, che arriva al 17,5% rispetto al dato del 15,4% riferito al 6 gennaio, così come il il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale, che è al 27,1% , contro il 21,6% del precedente rilevamento.Risultano invece in forte diminuzione i casi rilevati con tracciamento dei contatti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia