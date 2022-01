https://it.sputniknews.com/20220114/boris-johnson-chiede-scusa-per-il-party-alla-vigilia-del-funerale-del-principe-filippo-14617093.html

Boris Johnson chiede scusa per il party alla vigilia del funerale del principe Filippo

Boris Johnson chiede scusa per il party alla vigilia del funerale del principe Filippo

Ancora nei guai Boris Johnson, costretto a rendere conto per un altro festino alcolico tenutosi al numero 10 di Downing Street. 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T16:52+0100

2022-01-14T16:52+0100

2022-01-14T16:52+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/14616981_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc9fce648d1ad7f6ab3699d2f9e854fd.jpg

Il primo ministro Boris Johnson, attraverso un suo portavoce, ha espresso le proprie scuse alla regina Elisabetta II per le due feste che il suo personale ha organizzato al numero 10 di Downing Street alla vigilia del funerale del principe Filippo, nell'aprile 2021.Il portavoce ha anche fatto riferimento alle scuse esternate in precedenza da Boris Johnson di fronte alla Camera dei Comuni, "riconoscendo che 'il numero 10 di Downing Street dovrebbe essere matenuto ai più alti standard e assumersi la responsabilità per le cose che non abbiamo fatto correttamente'".Il primo ministro ha parlato mercoledì al parlamento del Regno Unito, scusandosi per una delle presunte feste di Downing Street, tenutesi a fine maggio 2020, un periodo in cui nel paese erano in vigore rigide restrizioni sul coronavirus.Johnson ha detto che "credeva implicitamente che si trattasse di un evento di lavoro", osservazione che ha causato in particolare l'indignazione da parte dell'opinione pubblica.In seguito, BoJo non ha negato le accuse emerse in seguito ad un reportage del Telegraph circa altri due eventi mondani tenutesi il ​​16 aprile, un giorno prima dei funerali del principe Filippo, per celebrare la fine del mandato dell'ex direttore delle comunicazioni di Downing Street, James Slack.

https://it.sputniknews.com/20220114/bojo-di-nuovo-nei-guai-party-alcolico-a-downing-street-prima-dei-funerali-del-principe-filippo-14609411.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo