BoJo di nuovo nei guai: party alcolico a Downing Street prima dei funerali del principe Filippo

Boris Johnson è al centro di un nuovo scandalo, per una presunta festa a base di alcol tenuto per salutare James Slack, il capo della comunicazione del... 14.01.2022, Sputnik Italia

L'evento, come riferisce il quotidiano britannico Telegraph, si è svolto il 16 aprile 2021, la vigilia dei funerali del principe Filippo, ai quali la regina Elisabetta II prese parte seduta da sola in chiesa in osservanza della normativa anti-Covid.Nella propria esclusiva, il Telegraph cita nuovi rapporti sul party-gate, che seguono le ammissioni del primo ministro britannico relativamente ad un incontro nel giardino di Downing Street risalente al maggio 2020, ovvero quando tutto il Paese era in pieno lockdown.Secondo il quotidiano, consiglieri e funzionari pubblici si sarebbero riuniti dopo il lavoro in due occasioni, il 16 aprile dello scorso anno, per salutare Slack, e anche per congedare uno dei fotografi personali del primo ministro.Addirittura, uno dei membri del personale sarebbe stato mandato in un supermercato vicino con una valigia da riempire con bottiglie di vino.

