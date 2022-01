https://it.sputniknews.com/20220114/belgio-le-autorita-espellono-limam-piu-noto-del-paese-14614040.html

Belgio, le autorità espellono l'imam più noto del Paese

Belgio, le autorità espellono l'imam più noto del Paese

L'imam della moschea Al-Khalil, il suddito del Marocco Mohammed Tujgani, è stato privato del suo permesso di soggiorno in Belgio, riferisce il canale... 14.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-14T14:14+0100

2022-01-14T14:14+0100

2022-01-14T14:14+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/14613758_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0fcbd747620ecfe4eff9b43a55234190.jpg

Il funzionario ha osservato che si tratta del "sacerdote più importante nel Belgio".Al momento, Tujgani si trova fuori dal Paese.Allo stesso tempo, secondo i servizi di intelligence belgi, l'imam rappresenta una "minaccia per la sicurezza nazionale".Secondo quanto riferito dai media, l'imam ha rilasciato dichiarazioni antisemite, riconosciute dalle autorità come estremiste, per le quali ha in seguito chiesto scusa.L'imam della Moschea Al-Khalil, situata nel quartiere Molenbeek-Saint-Jean di Bruxelles, si trovava in Belgio dal 1982.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo