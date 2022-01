https://it.sputniknews.com/20220113/zitromax-introvabile-in-italia-e-lantibiotico-piu-utilizzato-contro-il-covid-14602341.html

Zitromax introvabile in Italia, è l'antibiotico più utilizzato contro il Covid

Nelle farmacie italiane lo Zitromax risulta da giorni letteralmente introvabile. 13.01.2022, Sputnik Italia

L'antibiotico Zitromax, il più utilizzato nei casi di infezione da Covid-19, risulta essere introvabile in tutta Italia.Da giorni, il farmaco realizzato a base di azitromicina manca nelle farmacie di tutto il Belpaese.Intervenendo ai microfoni dell'Adnkronos Salute, il vicesegretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Fiorenzo Corti, ha fatto il punto sulla situazione.L'antibiotico ha vissuto un vero e proprio boom di prescrizioni e utilizzo nel corso degli ultimi 60 giorni, in corrispondenza con l'aumento del numero dei contagi da Covid-19.A preoccupare maggiormente circa la carenza del farmaco è la questione legata all’assunzione dello sciroppo per uso pediatrico, dal momento che esso non viene prescritto solo in caso di infezione da Covid-19, ma anche per il trattamento della bronchiolite, specie nei bambini.

