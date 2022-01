https://it.sputniknews.com/20220113/starnutire-ad-uno-per-infettarne-cento-immunologo-russo-mette-in-guardia-dalla-variante-omicron-14600434.html

Starnutire ad uno per infettarne cento: immunologo russo mette in guardia dalla variante Omicron

L'esperto ha sottolineato l'altissima carica virale contenuta anche in poche particelle di saliva o muco di una persona infetta. 13.01.2022, Sputnik Italia

L'immunologo-allergologo russo Vladimir Bolibok ha affermato che uno starnuto o un colpo di tosse sono sufficienti per infettare 100 persone contemporaneamente con il ceppo di coronavirus Omicron.L'esperto, intervistato ai microfoni di Moskva 24, ha sottolineato che il nuovo ceppo è la più contagiosa di tutte le precedenti varianti di COVID-19 e di altre malattie. Per questo motivo, in futuro, potrebbe esserci un "sovraccarico eccessivo per l'assistenza sanitaria", che potrebbe incidere sul rischio che non tutti i pazienti possano ricevere l'assistenza necessaria.Nei scorsi giorni, l'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) aveva rilevato che, ai ritmi attuali, la variante Omicron potrebbe infettare oltre il 50% della popolazione Europea nei prossimi due mesi.Il direttore del ramo europeo dell'Oms ha anche affermato che nella regione sono stati registrati oltre 7 milioni di nuovi casi di Covid nella prima settimana del 2022, rappresentando un aumento del doppio in due settimane.

