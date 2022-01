https://it.sputniknews.com/20220113/starace-enel-non-ha-fatto-profitti-extra-con-il-caro-gas-ora-puntare-sulle-rinnovabili-14597343.html

13.01.2022, Sputnik Italia

Non è affatto preoccupato dalla proposta del governo, Lega in primis, di tassare gli extraprofitti delle società che hanno guadagnato per l’aumento del prezzo del gas, Francesco Starace, amministratore delegato di Enel.Parlando a Repubblica, Starace si dice convinto che “il caro gas finirà, poi tornerà, poi ricomincerà. Il gas è il fratello minore del petrolio ed ha i suoi stessi geni, è volatile da sempre”.Per questo bisogna, da un lato, limitare gli aumenti, “e mi pare che in questo momento il governo lo stia facendo bene”, e poi “ridurre la nostra dipendenza da questa commodity preziosa ma troppo instabile, orientandoci sempre di più verso le rinnovabili, e ammortizzare la volatilità intrinseca del gas facendo contratti su tempi più lunghi”.La transizione non è un costo, ma un investimentoPer Starace, che guida Enel dal 2014, gli obiettivi fissati dall’azienda nel suo piano industriale, cioè zero emissioni entro il 2040, hanno una convenienza doppia: “In primo luogo si abbattono i costi della produzione di energia spostandosi sulle rinnovabili; poi si elimina la dipendenza dalle fonti fossili” e “smetteremo di emettere Co2, cosa che fa bene a tutti, visto che ci siamo impegnati a essere a emissioni zero e non a emissioni nette zero”.Nel 2019 Enel ha realizzato uno studio con Ambrosetti, racconta Starace nell’intervista, “che mostra come in Italia la transizione vale fino a 23 miliardi di euro, con un numero netto di posti di lavoro creati che va da 100 a 170mila”.Ovviamente, come per ogni svolta tecnologica, “c’è chi si adatta prima e chi invece non riesce o non vuole adattarsi e rischia di scomparire. Per questo nel piano industriale di Enel è previsto che da qui al 2030 investiremo circa 210 miliardi; circa 160 nostri e altri 50 da parte di altri soggetti che coinvestiranno con noi in iniziative comuni”, dalla rete elettrica alle rinnovabili.L’altro asset: la mobilitàUn altro dei fronti su cui Enel investe da circa quattro anni è quello della mobilità elettrica.Così “si apre un mondo di servizi a chi ha un’auto elettrica, di possibilità di nuovi business: ad esempio quello di mettere la batteria dell’auto, quando non è utilizzata, a disposizione della rete elettrica, che ha sempre più bisogno proprio di batterie per essere bilanciata”.

