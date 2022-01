https://it.sputniknews.com/20220113/spia-russa-in-congedo-spiega-i-segreti-del-mestieri-saper-ridere-ed-essere-sincero-14605336.html

I segreti di un vero 007 spiegati da una spia russa in congedo

Per una spia è molto importante fare attenzione a tutti i dettagli che aiutano ad inserirsi e farsi ben volere nell'ambiente intorno a lui:"Guardare, guardare, guardare. Le spie accumulano tutto: innanzitutto, la spia deve pensare costantemente: ci sta o no? Questa cosa è giusta da fare o no? Io e mia moglie ci allenavamo vedendo molti film dei paesi dove saremmo dovuti andare a lavorare. Abbiamo assorbito la cultura di questi paesi con questi film, ad esempio, come si comportano al bar, come camminano per strada", ha detto Bezrukov, parlando ad una conferenza in Russia.L'ex 007 ha svelato che la spia vive come se avesse perennemente una telecamera sulla fronte che riprende tutto attorno e lei stesso.Cautela si, ma per una spia non è necessario fingere 24 ore su 24: bisogna comportarsi sempre da una persona sincera.

