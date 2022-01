https://it.sputniknews.com/20220113/sciopero-nazionale-dei-trasporti-il-14-gennaio-orari-e-corse-garantite-nelle-varie-citta-14604187.html

Sciopero dei trasporti il 14 gennaio: orari e fasce garantite città per città

Sciopero dei trasporti il 14 gennaio: orari e fasce garantite città per città

Le agitazioni si svolgeranno in fasce orarie diverse, a seconda del centro urbano. 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T21:54+0100

2022-01-13T21:54+0100

2022-01-13T21:54+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Sciopero dei trasporti il 14 gennaio: orari e fasce garantite città per città

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11530116_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_1c0df4cb400d24f5c49699bdb69b14f6.jpg

Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 4 ore per venerdì 14 gennaio 2022, che prevede l'astensione dalle prestazioni lavorative.L'agitazione arriva dopo lo sciopero dei treni, avvenuto la scorsa settimana, con i lavoratori e i pendolari che dovranno fare nuovamente i conti con disagi negli spostamenti.La motivazione indicata dai sindacati per la vertenza è l'interruzione del dialogo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.Gli orari dello sciopero nelle maggiori città italiane:RomaA Roma, il trasporto pubblico sarà interrotto dalle 8:30 alle 12:30 e interesserà la rete Atac e le linee bus gestite dalla Roma Tpl e i Cotral in regione, oltre che i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento per conto di Atac.MilanoA Milano, così come in tutta la Regione Lombardia, lo sciopero potrebbe interessare le linee Atm tra le 8:45 e le 12:45, ma anche la funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 12:30. Possibili ritardi o cancellamenti per le corse delle linee Agi 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e smart bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 12:44.TorinoA Torino, il servizio urbano, suburbano, metropolitana e assistenza alla clientela sciopererà dalle ore 18:00 alle 22:00, mentre il servizio extraurbano bus dalle ore 10:00 alle 14:00. Situazione diversa per il servizio ferroviario sfmA Borgaro-Aeroporto-Ceres, che sarà interrotto dalle ore 18:00 a fine turno, mentre gli operatori del servizio ferroviario sfm1 Rivarolo-Chieri sciopereranno dalle ore 14:00 alle 18:00. Infine, il personale addetto ai centri di servizi al cliente incrocerà le braccia dalle ore 15:00 a fine turno.VeneziaA Venezia, l'agitazione interesserà il personale Actv dei servizi di trasporto di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano dalle ore 10:00 alle ore 14:00, ma nel servizio di navigazione verranno comunque garantiti i collegamenti minimi.BolognaA Bologna, dalle 12:00 alle 16:00 sciopererà il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari del bacino di Bologna (bus e corriere). Ad essere garantite saranno unicamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 11:45. Allo stesso modo, l'agitazione riguarderà anche il personale dedicato al servizio Marconi Express, la cui astensione è sempre prevista dalle 12 alle 16.FirenzeNel capoluogo toscano, lo sciopero prevede agitazioni dalle 18:00 alle 22:00 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi, mentre dalle 16:00 a fine turno per degli addetti alle officine e agli uffici.NapoliA Napoli, lo sciopero avrà luogo dalle ore 09:00 alle 13:00 e sarà gestito nel pieno rispetto delle fasce di garanzia. In particolare, per le funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto l'ultima corsa del mattino sarà garantita alle ore 9:20, mentre il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle 13:20. Per la linea 1 della metro l'ultima corsa del mattino garantita è da Piscinola alle 09:16 e da Garibaldi alle ore 09:14, mentre il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 13:56 e da Garibaldi alle ore 14:36. Per le linee di superficie (tram, bus e filobus) lo stop sarà dalle 09:00 alle 13:00.BariNel capoluogo pugliese, il personale di esercizio Tpl sciopererà dalle 08:30 alle 12:29, mentre il personale impianti fissi incrocerà le braccia le ultime due ore della prestazione lavorativa giornaliera.PalermoA Palermo, i lavoratori di Segesta autolinee osserveranno uno sciopero di 4 ore tra le 09:30 e le 13:30, che sarà seguito da un ulteriore sciopero di 4 ore nella fascia oraria 16:30-20:30, proclamato da Fti-Cisl.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia