Scarafaggio morto estratto dall'orecchio di un uomo in Nuova Zelanada - Foto

Un uomo neozelandese si è rivolto ad un medico in cerca di aiuto, per un fastidio attribuito alla presenza di acqua nell'orecchio, solo per scoprire che un... 13.01.2022, Sputnik Italia

Il 7 gennaio, un residente di Auckland è andato in una piscina locale e si è appisolato sul divano al ritorno a casa, per poi svegliarsi con una strana sensazione, come se qualcosa si contorcesse nel suo orecchio, qualcosa che l'interessato pensava fosse acqua.La strana sensazione era ancora lì al risveglio la mattina dopo, così l'uomo ha deciso di recarsi da un dottore.Lo specialista ha detto che "non poteva vedere nulla" e gli ha prescritto antibiotici Zane e gli ha detto di asciugarsi l'orecchio con un asciugacapelli.Quest'ultimo consiglio ha però peggiorato le cose, provocando una momentanea sordità dall'orecchio interessato.Una condizione che è andata avanti finché un altro medico, visitandolo nuovamente, ha constatato, con sua grande sorpresa, la presenza di un insetto morto nell'orecchio.Parlando con i media locali, l'uomo ha detto di aver deciso di pubblicare la sua storia per incoraggiare le persone a non accontentarsi del primo responso medico ricevuto e a chiedere sempre una seconda opinione.

