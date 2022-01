https://it.sputniknews.com/20220113/russia-kamchakta-vulcano-karimsky-erutta-una-colonna-di-cenere-di-6000-metri---foto-14599195.html

Russia, Kamchakta: vulcano Karimsky erutta una colonna di cenere di 6000 metri - Foto

Russia, Kamchakta: vulcano Karimsky erutta una colonna di cenere di 6000 metri - Foto

Il vulcano Karimski, nella penisola russa della Kamchatka, ha emesso una colonna di cenere alta 6.000 metri, ha riferito il dipartimento regionale del... 13.01.2022, Sputnik Italia

Non si segnalano pericoli immediati per la popolazione locale.Sul percorso della colonna, hanno aggiunto, ci sono tre località: i villaggi di Milkovo, Pushkino e Sharomi, dove non è escluso che la cenere vulcanica cada in quantità insignificanti.Al momento, non si registrano cadute di cenere nelle aree abitate. Le rotte dei voli internazionali non transitano nell'area, dove non ci sono nemmeno gruppi di turisti, hanno precisato dall'ente.Karimski è considerato il vulcano più attivo nella parte orientale della penisola della Kamchatka. L'ultima eruzione è stata registrata nel 2020, quando il vulcano ha espulso cenere ad un'altezza compresa tra 6.000 e 7.000 metri.

