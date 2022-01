https://it.sputniknews.com/20220113/renzi-attacca-conte-un-anno-fa-abbiamo-fatto-un-favore-agli-italiani-lo-abbiamo-mandato-a-casa-14599616.html

Renzi attacca Conte: "Un anno fa abbiamo fatto un favore agli italiani, lo abbiamo mandato a casa"

Renzi attacca Conte: "Un anno fa abbiamo fatto un favore agli italiani, lo abbiamo mandato a casa"

Il leader di Italia viva rivendica di aver portato Draghi a Palazzo Chigi e critica gli ex colleghi del PD per aver sostenuto il governo Conte. 13.01.2022

"Un anno fa mandando a casa Conte, abbiamo fatto un favore agli italiani ma anche ai 5Stelle". Matteo Renzi, duettando assieme a Roberto Giachetti su Radio Leopolda, punzecchia l'ex premier ad un anno dalla crisi di governo innescata da Italia viva, che portò Draghi a Palazzo Chigi."Un anno fa, quando dicemmo che eravamo disponibili a dialogare con l'allora maggioranza, purché si mettessero da parte i tweet e si ragionasse di politica. La sera stessa Rocco Casalino mandò a alcuni deputati di Iv, lo screenshot Avanti con Conte che era primo in classifica", racconta Renzi, non risparmiando frecciate al PD per l'alleanza con il M5S e sostegno al loro leader.Renzi passa ad ironizzare sulle oscillazioni del M5S, che a meno di due settimane dall'elezione del Presidente della Repubblica non hanno ancora dato un'indicazione uniforme per il Colle, esprimendosi prima a favore di una candidatura in rosa, poi per un Mattarella bis e infine Draghi."Noi pensavamo che Giuseppe Conte fosse un leader capace... ma il vero errore è proprio l'inizio della frase, ossia: pensavamo che Conte fosse un leader. Ma va bene così, il Paese sta meglio di un anno fa e ripetere che noi avessimo ragione sulla fragilità dello schema di gioco dei 5Stelle ormai non serve a niente e nessuno", afferma Renzi, su un assist regalatogli da Bobo Giachetti riguardo all'incapacità di una sintesi nella leadership pentastellata.Poi aggiunge: "ci avviciniamo alla settimana chiave del Quirinale, sarebbe ora di smettere di seguire le isterie di chi dice che avremo un gennaio catastrofico a causa del Covid".Sulle alleanze per il 2023, infine, assicura che Italia viva non andrà né con la destra sovranista, né con i grillini, né con la sinistra massimalista.

