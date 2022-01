https://it.sputniknews.com/20220113/reddito-di-cittadinanza-a-rischio-senza-green-pass--14598720.html

Reddito di Cittadinanza a rischio senza Green pass

Reddito di Cittadinanza a rischio senza Green pass

Dal febbraio i percettori dovranno frequentare obbligatoriamente i centri per l'impiego dove si entra solo con il certificato verde. A rischio 100 mila... 13.01.2022, Sputnik Italia

Dopo l'estensione dell'obbligo di Green pass a tutti i lavoratori, la morsa del governo si stringe sui disoccupati renitenti al vaccino. Dal primo febbraio dovranno recarsi nei centri per l'impiego, per non perdere il reddito di cittadinanza. La frequenza però richiede il certificato verde. La stretta è il risultato combinato della Legge di Bilancio e del decreto 7 gennaio 2022, che estende l'obbligo di Green pass per l'accesso a tutti gli uffici pubblici. La manovra, inoltre, ha introdotto una serie di novità, tra cui la decadenza del sussidio per chi non frequenta in presenza i centri per l'impiego, che dal 1 febbraio diventeranno off limits per chi è sprovvisto di certificato. In pratica dal prossimo mese il Green pass diventerà obbligatorio per i percettori del reddito di cittadinanza. L'obiettivo è spingere i più irriducibili alla vaccinazione, anche se sarà sufficiente un semplice tampone rapido per ottenere la certificazione. La nuova normativa potrebbe colpire circa 100 mila beneficiari che rischiano di perdere il sussidio se non avranno il Green pass. Attualmente sono circa tre milioni (1,3 nuclei familiari) che percepiscono il reddito di cittadinanza.

