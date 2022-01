https://it.sputniknews.com/20220113/quirinale-conte-per-il-m5s-la-candidatura-di-berlusconi-e-irricevibile-14606634.html

Quirinale, Conte: per il M5S la candidatura di Berlusconi è irricevibile

Ma il leader del Movimento non chiude al dialogo con il centrodestra perché nessun partito ha i voti per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Alla... 13.01.2022, Sputnik Italia

L’eventuale proposta di centrodestra sulla candidatura di “Berlusconi è irricevibile” per il Movimento 5 Stelle. La posizione è stata ribadita dal leader del M5S, Giuseppe Conte, all’Assemblea dei Cinque stelle in cui si è discusso di Quirinale."Se davvero le forze di centrodestra e i loro leader hanno a cuore l'interesse del Paese e la ricerca di una personalità che possa raccogliere la più ampia condivisione: allora accantoniamo candidature che nascono palesemente di parte e che certo non potranno raccogliere mai, e dico mai, i voti del Movimento 5 stelle”, ha detto categoricamente.Ma questo non significa chiudere le porte al dialogo con il centrodestra, che anzi deve essere aperto, perché “in questa trattativa nessuno è autosufficiente” e nessuna forza politica può eleggere da sola il nuovo presidente della Repubblica.Nessun nome ma un metodo e dei palettiNel corso della riunione, Conte ha deciso che è prematuro parlare di nomi per la successione a Sergio Mattarella, ma è fondamentale individuare un metodo e stabilire dei paletti.Secondo Conte, il M5S in questo passaggio istituzionale deve esprimere la “forza politica” e il coraggio portando avanti le battaglie “anche quando tutti ci ostacolano o ci danno addosso: sia la forza sia il coraggio dipendono dal fatto che operiamo ispirandoci a un'unica missione: il bene comune dei cittadini”.E appena ci sarà “una prospettiva di soluzione più concreta sul tavolo chiederò una congiuntaper informarvi tutti direttamente”.

