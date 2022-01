https://it.sputniknews.com/20220113/obbligo-vaccinale-loms-ultima-spiaggia-e-deve-essere-limitato-nel-tempo-14595716.html

Obbligo vaccinale, l'OMS: "Ultima spiaggia e deve essere limitato nel tempo"

L'OMS ha invitato i governi dei paesi alla trasparanza e alla chiarezza sull'obbligo di vaccinazione anti-COVID. 13.01.2022, Sputnik Italia

L'introduzione dell'obbligo vaccinale dovrebbe essere una misura avente carattere temporaneo e dovrebbe essere considerata come "l'ultima spiaggia".È questo il monito lanciato dall'Organizzazione mondiale della Sanità, mentre già più di qualche Paese lo ha introdotto, e diversi altri potrebbero farlo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.Secondo il funzionario, l'obbligo alla vaccinazione dovrebbe essere "chiaro, esplicito e limitato nel tempo" e dovrebbe accompagnarsi con "un'appropriata comunicazione e chiarimento dei rischi".L'obiettivo dei governi, secondo Ryan, dovrebbe essere quello di bilanciare al meglio gli evidenti benefici portati dalla vaccinazione e le "le limitazioni ai diritti ed alle libertà individuali".Dove c'è l'obbligo vaccinale?Attualmente, sono nove i paesi del mondo in cui l'obbligo vaccinale vige o scatterà entro poche settimane, in alcuni di essi è limitato a specifiche fasce d'età, proprio come in Italia.Si tratta di Austra (a partire da febbraio), Grecia (a breve per i 60+), Ecuador (a partire dai 5 anni), Italia (da febbraio per gli ultracinquantenni), Indonesia, Micronesia, Repubblica Ceca (a breve per i maggiori di 60 anni), Tagikistan e Turkmenistan.

