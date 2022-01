https://it.sputniknews.com/20220113/no-a-tamponi-in-parafarmacia-conte-manca-buonsenso-di-battista-con-certa-gente-ci-governate-14596643.html

No a tamponi in parafarmacia, Conte: "Manca buonsenso". Di Battista: "Con certa gente ci governate"

No a tamponi in parafarmacia, Conte: "Manca buonsenso". Di Battista: "Con certa gente ci governate"

Botta e risposta su Facebook tra il presidente e l'ex leader sull'emendamento del M5S, bocciato da centrodestra e Italia viva in Commissione al Senato. A... 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T09:16+0100

2022-01-13T09:16+0100

2022-01-13T11:20+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/794/05/7940567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_938bdebe6c484467066d6c1f5da18500.jpg

"Manca il buon senso ma per il Movimento non finisce qui". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, commenta lo stop ai tamponi per il Covid in parafarmacia della Commissione in Senato. L'emendamento del M5S al nuovo decreto super green pass, proposto dal grillino Castaldi, su parere favorevole del governo, è stato fermato dal voto incrociato di centrodestra e Italia viva.Il suo commento provoca l'intervento del fondatore ed ex leader del M5S, Alessandro Di Battista, che ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Il punto, Giuseppe, e sai che te lo dico con rispetto ma con schiettezza, è che con certa gente ci governate assieme".Di Battista, che ha dato l'addio al M5S alla decisione di entrare nell'esecutivo di Mario Draghi in alleanza con il centrodestra e Italia viva, ne approfitta per rivendicare questa scelta e ribadirne una per una le ragioni."Coloro che hanno dato indicazione di voto contraria a tale (sacrosanto) emendamento, si siedono accanto ai Ministri a 5 stelle nel Consiglio dei ministri. Hanno votato con loro l'ignobile salva-ladri, hanno avallato una finanziaria risibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, hanno approvato il DL concorrenza che mette ancor più in pericolo la ripubblicizzazione dell'acqua", ricorda.La replica di Conte arriva a stretto giro. L'ex premier ribadisce che "non è questo il Governo dei nostri sogni", ma si deve "rimanere in trincea" per "difendere le nostre conquiste" in un "momento di emergenza"."Non possiamo lasciare gli italiani al loro destino e in balia di visioni troppo diverse dalle nostre. Paghiamo un alto costo politico come M5S, ne sono pienamente consapevole: ma lo facciamo solo e unicamente per i cittadini. Quando vorrai dare il tuo contributo costruttivo io e il M5S sapremo sicuramente tenerne conto", conclude.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia