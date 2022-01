https://it.sputniknews.com/20220113/mohamed-e-il-nome-piu-popolare-a-bruxelles-nel-2021-14604409.html

Bruxelles sceglie Mohamed: è il nome più popolare nel 2021

Bruxelles sceglie Mohamed: è il nome più popolare nel 2021

Il nome Mohamed è il più popolare tra la popolazione maschile della capitale belga Bruxelles nel 2021, lo si apprende dal rapporto dell'agenzia dai dati... 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T17:41+0100

2022-01-13T17:41+0100

2022-01-13T17:41+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Bruxelles sceglie Mohamed: è il nome più popolare nel 2021

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/14604469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_332d52a3bfa3d7818480d346051bb5be.jpg

Secondo i dati resi noti dall'istituto, nella capitale sono state registrate 13.595 persone con il nome Mohamed, numero che supera di quasi due volte quello degli uomini con il nome Jean, il secondo nella classifica (6.089). Alla terza posizione c'è il nome Mohammed (con la doppia M, a differenza del più popolare che ne ha una), nella capitale belga sono stati registrati oltre 4,8 persone con questo nome.In tutto il Belgio, Jean rimane il nome maschile più popolare, con 65.886 persone nel Paese, seguito da Mark (63.436) e Patrick (50.917) al secondo e al terzo posto, rispettivamente.Per quanto riguarda i Mohamed in Belgio, ce ne sono in totale 34.862, è la nona posizione nella classifica.L'iniziale M domina anche la graduatoria dei nomi più popolari femminili in Belgio nel 2021:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo