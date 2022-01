https://it.sputniknews.com/20220113/ministero-della-difesa-tedesco-invita-a-non-confondere-la-questione-ucraina-e-il-nord-stream-2-14599954.html

Ministero della Difesa tedesco invita a non confondere la questione ucraina e il Nord Stream-2

Il dicastero ha ribadito l'importanza, dal punto di vista prettamente economico, del progetto Nord Stream-2. 13.01.2022, Sputnik Italia

Il ministro della Difesa tedesco, Christina Lambrecht, ha invitato a non confondere la discussione sulla situazione in Ucraina e la certificazione del gasdotto Nord Stream-2.Lo ha dichiarato in diretta alla stazione radio tedesca RBB:Secondo la politica tedesca, la questione ucraina deve essere risolta solo attraverso negoziati e senza riferimento ad argomenti che non hanno nulla a che fare con essa.In conclusione, la Lambrecht ha rimarcato che il progetto del gasdotto Nord Stream-2 persegue obiettivi di carattere squisitamente economico.Nei giorni scorsi, anche il Partito Socialdemocratico tedesco, per voce del segretario generale Kevin Kühnert, aveva espresso il proprio sostegno alla realizzazione del progetto Nord Stream-2.Nord Stream-2Il Nord Stream-2 è costituito da due rami, con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che collegano le coste russe con la Germania attraverso il Mar Baltico. L'operatore del progetto è Nord Stream-2 AG, società controllata al 100% da Gazprom. I partner finanziari dell'azienda sono Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper e Wintershall.Il gasdotto Nord Stream-2 è attualmente in fase di approvazione da parte del regolatore tedesco. Questo processo è stato sospeso, in quanto il regolatore ha ritenuto necessario per Nord Stream-2 AG creare una società con sede legale in Germania e presentare una nuova domanda di certificazione come operatore a suo nome, conformemente alla legislazione europea. Dopo la presentazione e l'accoglimento di tale domanda, il regolatore riprenderà l'iter, prenderà la sua decisione, su cui si esprimerà poi la Commissione Europea. Secondo i media tedeschi, questo processo potrebbe richiedere diversi mesi.

