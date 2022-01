https://it.sputniknews.com/20220113/maxi-esercitazioni-nato-la-norvegia-avvisa-la-russia-di-manovre-con-30-paesi-e-40mila-soldati-14606039.html

Maxi Esercitazioni NATO: la Norvegia avvisa la Russia di manovre con 30 paesi e 40mila soldati

Il comando operativo delle forze armate norvegesi ha comunicato al comando della Flotta del Nord della Federazione Russa i dettagli riguardo le esercitazioni... 13.01.2022, Sputnik Italia

mondo

difesa

Come precisato dal servizio stampa, Odlo ha osservato che le forze armate norvegesi adempiono rigorosamente al Documento di Vienna sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, adottato al vertice dell'OSCE nel 2011, e sostengono la trasparenza delle principali esercitazioni militari.Moiseev, a sua volta, ha ringraziato l'ufficiale norvegese per le informazioni fornite e ha augurato ai colleghi di svolgere le manovre in sicurezza.Come riferito dalla parte norvegese, le esercitazioni si svolgeranno in più fasi, alcune delle quali nel Mare di Norvegia, nonché nelle parti settentrionale e centrale del regno.Alle manovre parteciperanno le unità delle forze armate nazionali della Norvegia, circa 28 stati membri della NATO e paesi partner del blocco per un numero totale di circa 40mila persone.

