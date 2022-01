https://it.sputniknews.com/20220113/madonna-pubblica-foto-shock-sui-social-la-vita-mi-ha-preso-a-botte-14603489.html

Madonna pubblica foto shock sui social: "La vita mi ha preso a botte"

La regina del rock ha stupito ancora una volta tutti i fan con delle foto 'al limite'. 13.01.2022, Sputnik Italia

Madonna ha pubblicato diverse foto sul suo profilo ufficiale Instagram oggi, corredate dalla didascalia:Indossando una vestaglia di Versace, pantaloncini di pelle e occhiali da sole unici, ha rivelato un grande livido sulla sua coscia sinistra.Allo stesso tempo, Madonna ha anche pubblicato foto non convenzionali, come un primo piano della sua lingerie di pizzo e collane e una foto di lei seduta sul water con la schiena girata verso la telecamera.I fan della famosa pop star, preoccupati per la loro amata cantante, hanno riempito la sezione commenti sotto il post, chiedendo cosa fosse successo alla sua gamba, ma la star non ha finora risposto.Madonna non è nuova a mostrare foto 'audaci' sul proprio profilo Instagram, rappresentanti uno stile unico nella moda.Lo scorso ottobre, la celebrità era stata coinvolta in una controversia per aver ricreato il "letto di morte di Marilyn Monroe" per la rivista di moda americana V, con il pubblico che, però, in quell'occasione, aveva reputato la sua trovata inappropriata.

