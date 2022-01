https://it.sputniknews.com/20220113/londra-uomo-cerca-di-distruggere-a-martellate-statua-shakespeariana-al-quartier-generale-della-bbc--14599506.html

Londra, uomo cerca di distruggere a martellate statua shakespeariana al quartier generale della BBC

Londra, uomo cerca di distruggere a martellate statua shakespeariana al quartier generale della BBC

Un manifestante è stato ripreso dalla telecamera mentre tentava di distruggere la statua all’ingresso della BBC Broadcasting House nel centro di Londra prima... 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T11:11+0100

2022-01-13T11:11+0100

2022-01-13T11:11+0100

mondo

londra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/14599692_0:757:1365:1525_1920x0_80_0_0_7c4816e7cec8bc0788edcb4377e2b94f.jpg

Circa 2.500 persone avevano già firmato la petizione online chiedendo la rimozione della scultura installata nel 1933 raffigurante Prospero e Ariel da "La tempesta" di Shakespeare. Motivo di tanto disprezzo è il fatto che Eric Gill, autore dell’opera, si dice fosse un noto pedofilo e che avesse abusato anche delle sue stesse figlie.L’azione intrapresa dall’uomo che ieri pomeriggio intorno alle 16.15 è salito sulla facciata del palazzo della BBC's Broadcasting House di Londra in Portland Street, dove è posizionata l’opera contestata, è tuttavia andata ben oltre l’adesione alla petizione.Armato di martello ha iniziato a colpire la statua, per fermarsi solo dopo diverse ore. Secondo l'attivista, la statua avrebbe dovuto essere rimossa molto tempo fa."Se fosse successo decenni fa, non sarei qui, vero?", ha detto l'uomo ai negoziatori.Solo alle 20:45, con l'aiuto dei vigili del fuoco, si è deciso a scendere, per essere accolto dagli agenti di polizia che lo hanno arrestato con l’accusa di vandalismo e distruzione di bene pubblico.

londra

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, londra