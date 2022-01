Inviato russo all'OSCE: la Russia risponderà se l'Occidente rifiuta le garanzie di sicurezza

https://it.sputniknews.com/20220113/inviato-russo-allosce-la-russia-rispondera-se-loccidente-rifiuta-le-garanzie-di-sicurezza-14604602.html

Mosca chiede all'Occidente di fornire una risposta in tempi certi sulle proposte avanzate alla fine dello scorso mese di dicembre. 13.01.2022, Sputnik Italia

La Russia dovrà adottare delle misure qualora gli Stati Uniti e la NATO non forniranno una risposta costruttiva alle garanzie di sicurezza richieste dalla Russia entro un termine ragionevole.Ad affermarlo è il Rappresentante permanente della Russia presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), Alexander Lukashevich:Il funzionario ha aggiunto che "qualsiasi tentativo di trascinare il processo di negoziati costruttivi sulle garanzie di sicurezza nel quadro dei dialoghi Russia-USA e Russia-NATO o di restringerlo all'inutile scambio di posizioni più e più volte determinerà un inevitabile deterioramento della situazione della sicurezza per tutti i paesi senza eccezioni".La Russia ha presentato il mese scorso progetti di accordi sulle garanzie di sicurezza alla NATO e agli Stati Uniti che prevedono la rinuncia da parte dell'Alleanza Atlantica ad un'espansione della verso Est, il non dispiegamento di missili a corto e medio raggio in grado di raggiungere i propri confini e la rinuncia dell'adesione dell'Ucraina e di altre ex repubbliche sovietiche alla NATO.

