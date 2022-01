https://it.sputniknews.com/20220113/i-composti-di-cannabis-proteggono-dal-coronavirus-scienziati-americani-verso-nuova-medicina-14596763.html

I composti di cannabis proteggono dal coronavirus: scienziati americani verso nuova ‘medicina’

I composti di cannabis proteggono dal coronavirus: scienziati americani verso nuova ‘medicina’

Scienziati dell'Università dell'Oregon hanno scoperto che i composti della cannabis sarebbero particolarmente adatti a legarsi con la proteina spike del virus... 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T08:55+0100

2022-01-13T08:55+0100

2022-01-13T11:12+0100

mondo

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/189/47/1894740_0:184:2806:1762_1920x0_80_0_0_08a0debb4dc9f4cca9d4263a8c46e9d9.jpg

I risultati dello studio, per certi versi strabilianti, condotto da Richard van Breemen ricercatore del Global Hemp Innovation Center dell'Oregon State, presso il College of Pharmacy, e del Linus Pauling Institute, in collaborazione con scienziati dell'Oregon Health & Science University, sono stati presentati sul Journal of Natural Products.Il team di Van Breemen ha scoperto che un paio di acidi cannabinoidi si legano molto bene alla proteina Spike SARS-CoV-2, bloccando il processo d'infezione. Tali composti sono l’acido cannabigerolico, o CBGA, e l’acido cannabidiolico, CBDA. La proteina Spike per altro è lo stesso bersaglio farmacologico utilizzato nei vaccini COVID-19 e per le terapie anticorpali.“A complemento dei vaccini, sono necessari agenti terapeutici a piccole molecole per trattare o prevenire le infezioni da sindrome respiratoria acuta grave coronavirus-2 (SARS-CoV-2) e le sue varianti, che causano il COVID-19. La spettrometria di massa-selezione di affinità è stata utilizzata per la scoperta di ligandi botanici alla proteina Spike SARS-CoV-2. Gli acidi cannabinoidi della canapa (Cannabis sativa) sono risultati essere allosterici e ligandi ortosterici con affinità micromolare per la proteina Spike. Nei test di neutralizzazione del virus di follow-up, l'acido cannabigerolico e l'acido cannabidiolico hanno impedito l'infezione delle cellule epiteliali umane da parte di uno pseudovirus che esprime la proteina spike SARS-CoV-2 e hanno impedito l'ingresso di SARS-CoV-2 vivo nelle cellule”, si legge nell’abstract dello studio intitolato Cannabinoids Block Cellular Entry of SARS-CoV-2 and the Emerging Variants.Secondo Van Breemen, quindi, alcuni componenti della cannabis possono prevenire l'infezione da Covid-19, bloccandone l'ingresso nelle cellule."Questi acidi cannabinoidi sono abbondanti nella canapa e in molti estratti di canapa", ha dichiarato van Breemen, "non sono sostanze controllate come il Thc, l'ingrediente psicoattivo della marijuana, e hanno un buon profilo di sicurezza negli esseri umani. La nostra ricerca ha anche dimostrato che i composti della cannabis sono ugualmente efficaci contro i diversi ceppi di coronavirus".Secondo Breemen la combinazione di vaccinazione e trattamento con Cbda/Cbga dovrebbe “creare un ambiente molto più arduo per il SARS-CoV-2".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, scienza e tech, coronavirus nel mondo