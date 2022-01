https://it.sputniknews.com/20220113/green-deal-von-der-leyen-lo-dice-forte-e-chiaro-alleuropa-servono-anche-nucleare-e-gas-necessari-14604976.html

Green Deal, Von der Leyen lo dice forte e chiaro: nucleare e gas necessari

Le energie rinnovabili restano in cima alla tassonomia Ue ed è fondamentale eliminare velocemente il carbone estremamente sporco, utilizzato da Paesi come la... 13.01.2022, Sputnik Italia

L'Europa non dirà addio all'energia nucleare e al gas con il Green Deal. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, in un'intervista a Die Zeist.La transizione ad un mondo con il 100% di rinnovabili non si raggiunge "schioccando le dita" o con "i buoni propositi", ha sottolineato Von der Leyen. La Ue dovrà valutare un modo realistico per raggiungerla, anche con investimenti privati. Gas e nucleare saranno necessari "fino a che non ci saranno sufficienti energie rinnovabili come quella a idrogeno".A Capodanno la Commissione europea ha presentato la sua proposta di regolamento sulla tassonomia una "guida volontaria per gli investitori privati", che dovrebbe consentire loro di conoscere immediatamente il prodotto da finanziare sulla via della neutralità climatica."In cima ci sono le energie rinnovabili, ma devono esserci anche dei ponti per fare la transizione verso un mondo con il 100 per cento di rinnovabili", ha specificato, sottolineando l'importanza di eliminare velocemente il "carbone estremamente sporco, che rappresenta ancora oltre il 30% della produzione elettrica in Germania".

