https://it.sputniknews.com/20220113/gli-iphone-14-raddoppieranno-la-memoria-14602078.html

Gli iPhone 14 raddoppieranno la memoria?

Gli iPhone 14 raddoppieranno la memoria?

La quantità massima di memoria nei futuri iPhone aumenterà nuovamente, secondo le indiscrezioni che circolano sulla nuova versione, la 14, che verrà lanciata a... 13.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-13T20:10+0100

2022-01-13T20:10+0100

2022-01-13T20:10+0100

mondo

tecnologia

apple

iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/12909914_6:0:1074:601_1920x0_80_0_0_8d71178e33edddeba7b112321ea9dfef.jpg

Secondo Gizchina, uno dei principali media, da oltre un decennio specializzato in tecnologia mobile, con un pubblico di milioni di lettori mensili, la prossima versione dell’iPhone avrà una memoria doppia rispetto alla versione rilasciata questo autunno: ben 2 TB.Attualmente, gli iPhone utilizzano chip TLC, che sono più stabili nel funzionamento e nelle prestazioni, ma più costosi e sono diventati scarsi durante la crisi dei semiconduttori, per cui la Apple intenderebbe trasferire la nuova generazione di smartphone alla tecnologia di memoria flash QLC NAND, scrive il portale specializzato in tecnologia cinese, comparata con quella mondiale.Già dal prossimo autunno, il nuovo iPhone 14 potrebbe ottenere una versione con 2 TB di memoria, esattamente il doppio della versione 13 dell’autunno 2021, che pure parve un'evoluzione significativa al pubblico di appassionati al momento del rilascio. Un tale aumento di capacità di memoria sarebbe dovuto ai piani per dare all'iPhone la possibilità di girare video in 8K, che occupano molto più spazio di archiviazione rispetto ai video 4K.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tecnologia, apple, iphone