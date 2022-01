https://it.sputniknews.com/20220113/diabete-studio-rivela-quale-cibo-e-in-grado-di-abbassare-significativamente-la-glicemia-14601498.html

Diabete, studio rivela quale cibo è in grado di abbassare significativamente la glicemia

Secondo un recente studio pubblicato sul Nutrition Journal, i fagioli potrebbero rivelarsi un ingrediente vincente in questo senso. 13.01.2022, Sputnik Italia

Il diabete di tipo 2 può diventare una problematica rilevante per le persone che ne sono affette solo qualora il paziente non prenda provvedimenti per limitare i livelli glicemici del sangue.Proprio per tale motivo, è importante prendere decisioni per quanto riguarda la dieta da seguire e i cibi da assumere.Per comprendere l'impatto dei fagioli sulla concentrazione di zucchero nel sangue, i ricercatori hanno valutato la risposta glicemica dei pasti tradizionali a base di fagioli e riso, rispetto al solo riso, negli adulti con diabete di tipo 2.Lo studioDiciassette uomini e donne volontari affetti da diabete di tipo 2, controllati con metformina o dieta/esercizio fisico, di età compresa tra 35 e 70 anni, hanno partecipato ad uno studio randomizzato.Un pasto di controllo a base esclusivamente di riso e uno a base di fagioli borlotti/riso, fagioli neri/riso, fagioli rossi/riso, abbinati a 50 grammi di carboidrati disponibili, sono stati consumati a colazione dai due gruppi dopo un digiuno di 12 ore.In seguito, sono stati raccolti i dati relativi alla concentrazione basale di glucosio nel sangue e a intervalli di 30 minuti, fino a 180 minuti dopo la consumazione del pasto.I ricercatori hanno scoperto che i livelli di zucchero nel sangue erano "significativamente più bassi" per chi aveva consumato la combinazione tra fagioli e riso in contrasto con il pasto di controllo, esclusivamente a base di riso, a 90, 120 e 150 minuti.Altri alimenti che hanno un impatto più modesto sulla glicemia, sostengono gli esperti, sono frutta e verdura, legumi e cibi integrali.

